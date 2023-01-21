Galatasaray taraftarı PFDK cezasına rağmen tribünlere akın edecek
PFDK'nin verdiği ceza sebebiyle 40 bloktaki kombine biletleri bloke edilen Galatasaray taraftarı Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmayacak.
Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı tribün cezası taraftarları durduramadı...
Süper Lig'in 19. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Nef Stadı'ndaki 80 bloğun 40'ında yer alan taraftarların elektronik biletleri bloke edilince bugün oynanacak Antalyaspor maçında tribünlerin boş kalma tehlikesi ortaya çıkmıştı. Ancak PFDK'nin yasağından tam 25 bin kombine sahibi taraftar etkilenecek olmasına karşın Galatasaray, Antalyaspor karşısında yine dolu tribünlere oynayacak.
45 BİN SEYİRCİ ORTALAMASIYLA OYNUYOR
Hürriyet'in haberine göre, bloke cezası nedeniyle stada giremeyecek olan kombine bilet sahibi taraftarlar, koltuklarını bir maçlığına kulübe devretti. Böylelikle hem tribünlerin boş kalmasının önüne geçildi hem de bu biletleri satan kulüp fazladan gelir elde etti. Bu sezon sahasında 45 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında da dolu tribünler önünde mücadele edecek.
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