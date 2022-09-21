Galatasaray taraftarı Süper Lig'de en tepede yer aldı!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:49

Süper Lig'in ilk 7 haftası itibarıyla statta en çok izlenen 5 karşılaşma içerisinde Galatasaray, ilk 3'te zirveyi kimseye bırakmadı. Sarı-kırmızılıların taraftarları, Nef Stadı'nda takımlarına tam destek verdi.

İlk sırada; 46.674 seyircisiyle Galatasaray-Konyaspor mücadelesi yer aldı. İkinci 45.152 ile Galatasaray-Giresunspor ve üçüncü 43.783'le Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmaları oldu.

Bu üç maçı Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki karşılaşmaları takip etti. Sarı-lacivertliler'in Adana Demirspor'la oynadığı maçı 41.686 kişi, Alanyaspor sınavını da 39.520 taraftar izledi.