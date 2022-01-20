Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a Fatih Terim çağrısı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça bazı taraftarlar Fatih Terim maskesiyle geldi. Karşılaşmada, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı, yönetim istifaya davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 21:04
Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a Fatih Terim çağrısı
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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlardan yönetime tepki vardı.

Tribündeki taraftarlar, “Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor.", “Yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray, karşılaşmanın 39. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Taraftarlar golün ardından da "Yönetim istifa" tezahüratlarına devam etti. 

RİERA, MAÇI BASIN TRİBÜNÜNDE İZLEDİ

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bulunan Albert Riera, karşılaşmayı basın tribününden takip etti.

Maç öncesi ısınma sırasında sahada görev yapan İspanyol antrenör, başlangıç düdüğünün ardından basın tribününe çıktı. Riera, maç boyunca notlar aldı.


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