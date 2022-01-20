Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a Fatih Terim çağrısı
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça bazı taraftarlar Fatih Terim maskesiyle geldi. Karşılaşmada, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı, yönetim istifaya davet edildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlardan yönetime tepki vardı.
Tribündeki taraftarlar, “Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor.", “Yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu.
Galatasaray, karşılaşmanın 39. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Taraftarlar golün ardından da "Yönetim istifa" tezahüratlarına devam etti.
RİERA, MAÇI BASIN TRİBÜNÜNDE İZLEDİ
Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bulunan Albert Riera, karşılaşmayı basın tribününden takip etti.
Maç öncesi ısınma sırasında sahada görev yapan İspanyol antrenör, başlangıç düdüğünün ardından basın tribününe çıktı. Riera, maç boyunca notlar aldı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın anısına kütüphane
- Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı
- İlyas Tunç: ‘Nesnelerden kurtuluş yok!’
- Yusuf Alper: ‘Şiir bana yaklaşıyor!’
- Merin Sever: ‘Sofra daha birleştirici!’
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu