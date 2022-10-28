Galatasaray taraftarlarından hakem Ali Palabıyık'a kırmızı kart!
Galatasaray taraftarının Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık'a olan tepkisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Basel - Zalgiris Vilnius karşılaşmasında Ali Palabıık'a kırmızı kart gösterdi.
Alanyaspor maçında verdiği kararlarla tepki çeken Ali Palabıyık'a İsviçre'de tepki gösterildi.
Palabıyık, Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetmek için İsviçre'ye gitmişti.
ALİ PALABIYIK'A KIRMIZI KART!
İsviçre'de bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Palabıyık için "Ali Palabıyık kırmızı kartı sana getirdik. Eyyamcı, fırsatçı seni..." ifadelerini kullandığı görüldü.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Dolar için saat uyarısı
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- O liste nasıl hazırlanıyor
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!