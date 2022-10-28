Galatasaray taraftarlarından hakem Ali Palabıyık'a kırmızı kart!

Galatasaray taraftarının Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık'a olan tepkisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Basel - Zalgiris Vilnius karşılaşmasında Ali Palabıık'a kırmızı kart gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 18:02
Galatasaray taraftarlarından hakem Ali Palabıyık'a kırmızı kart!
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Alanyaspor maçında verdiği kararlarla tepki çeken Ali Palabıyık'a İsviçre'de tepki gösterildi.

Palabıyık, Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetmek için İsviçre'ye gitmişti.

ALİ PALABIYIK'A KIRMIZI KART!

İsviçre'de bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Palabıyık için "Ali Palabıyık kırmızı kartı sana getirdik. Eyyamcı, fırsatçı seni..." ifadelerini kullandığı görüldü.


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