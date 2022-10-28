Galatasaray'da Fernando Muslera'ya kart uyarısı!
Deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak Galatasaray'da, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya kart görmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Galatasaray'da teknik heyet, oyuncularını Karagümrük maçına hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor.
Ayrıca heyet, hakem tartışmalarını bir kenara bırakarak futbola odaklanmaları için oyunculara maç öncesinde bir uyarıda daha bulundu.
İTİRAZ ETME MUSLERA
Sabah'ın haberine göre, Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Kerem'in de 3 sarı kartı bulunuyor.
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