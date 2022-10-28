Galatasaray'dan PFDK kararlarına itiraz!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması sonrası ceza alan Abdülkerim Bardakcı ile Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Galatasaray Kulübü, 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı ve 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvuracak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti.
PFDK KARARLARI TAHKİM'E GÖTÜRÜLECEK
PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nin verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.
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