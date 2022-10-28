Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel forma!

28 Ekim 2022 Cuma, 17:48

Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçına özel bir formayla çıkacak.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maça özel bir forma ile çıkılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanıldı.