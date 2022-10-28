Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel forma!
Deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan forma ile çıkacak.
Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçına özel bir formayla çıkacak.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maça özel bir forma ile çıkılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanıldı.
"Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!” ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2022
Cumhuriyetin 100’ü, tüm formalarıyla maça hazır!
???? #Cumhuriyetin100üGalatasaray pic.twitter.com/UdMXYR8tRM
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