Galatasaray tarihi geliri tüketti!
Bir sene önce Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern'e satan sarı kırmızılılar, Fransız futbolcudan gelen geliri beklere yapılan transferlere harcadı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fransız sağ bekin boşluğunu bir senedir dolduramayan sarı kırmızılılar, iki sağ bek ve iki sol bek transferi için kasasından 30 milyon Euro çıkarmayı göze aldı.
9 milyon Euro yatırım yapılan Jelert yetersiz kaldığı için yerine Frankowski 1 milyon Euro'ya kiralandı ve satın alma opsiyonu 7 milyon Euro.
Sağ bek kadar sol bek pozisyonu da kulübü mali açıdan hırpaladı. Sezon sonunda 8 milyon Euro'ya bonservisi alınacak Jakobs sürekli sakatlandığı için Eren Elmalı'ya yaklaşık 3.5 milyon Euro ödendi.
Ancak kadro planlamasından yaşanan aksaklıklar yüzünden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bu bölgede oynamaya devam etti.
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