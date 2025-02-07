Galatasaray teklifini yükseltti: Lens'te Frankowski gelişmesi!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 20:20

Güncelleme: 07.02.2025 - 20:20

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 4 transferin ardından 1 nokta transferle kadrosunu tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği son ismi ise Okan Buruk belirledi: Przemyslaw Frankowski.

FRANKOWSKI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray ilk olarak 5 milyon Euro teklif yaptı ve ilk temasta 7 milyon Euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı.

KADROYA ALINMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lens'in bu teklifi reddetmesi üzerine Galatasaray, 5 milyon euro'luk teklifin üzerine çıktı.

Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerde bulunulduğu için oyuncuyu Nice maçı kadrosundan çıkarttı.

Lens, 2021 yılında Frankowski'yi Chicago Fire'dan 2.3 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.