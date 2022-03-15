Van’da Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik

15 Mart 2022 Salı, 09:14

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta kapanış maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti.

Galatasaray’ın 2-1 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde son buldu.