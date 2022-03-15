Van’da Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta kapanış maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti.
Galatasaray’ın 2-1 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde son buldu.
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