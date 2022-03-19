Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Kaldırın başınızı

19 Mart 2022 Cumartesi, 12:05

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya İstanbul'da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, bu maçlardaki tek yenilgisini 2-1'lik sonuçla Barcelona karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi olarak nitelendirilen zorlu grupta kendi bütçesinin katbekat üzerindeki Lazio (300 milyon Euro), Marsilya (300 milyon Euro) ve Lokomotiv Moskova (100 milyon Euro) takımlarını geride bırakan Galatasaray, 650 milyon Euro kadro değeri olan Barcelona ile son 16 turunda mücadele etti.

"KARAKTER GÖSTERDİNİZ"

Sporx'in aktardığına göre, maçtan sonra soyunma odasındaki sessizliği fark eden Domenec Torrent oyuncularına "Kaldırın başınızı" diye seslendi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen İspanyol hoca "Sonuçta karşımızda Barcelona vardı. Siz iki maçta da gücünüzü gösterdiniz. Dünyanın en iyi takımlarından birini eleyebilirdik. Bu dönemde gösterdiğiniz karakter, mücadele ileride yapacaklarımız açısından beni umutlandırdı. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi lige odaklanıp en iyi sonuçlarla sezonu bitirmeliyiz" dedi.