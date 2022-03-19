Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Kaldırın başınızı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçı sonrasında soyunma odasındaki sessizliği bozan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, oyuncularına "Haydi kaldırın başınızı. Hepinizle gurur duyuyorum. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler yakın" dediği öğrenildi.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya İstanbul'da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, bu maçlardaki tek yenilgisini 2-1'lik sonuçla Barcelona karşısında aldı.
Şampiyonlar Ligi olarak nitelendirilen zorlu grupta kendi bütçesinin katbekat üzerindeki Lazio (300 milyon Euro), Marsilya (300 milyon Euro) ve Lokomotiv Moskova (100 milyon Euro) takımlarını geride bırakan Galatasaray, 650 milyon Euro kadro değeri olan Barcelona ile son 16 turunda mücadele etti.
"KARAKTER GÖSTERDİNİZ"
Sporx'in aktardığına göre, maçtan sonra soyunma odasındaki sessizliği fark eden Domenec Torrent oyuncularına "Kaldırın başınızı" diye seslendi.
Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen İspanyol hoca "Sonuçta karşımızda Barcelona vardı. Siz iki maçta da gücünüzü gösterdiniz. Dünyanın en iyi takımlarından birini eleyebilirdik. Bu dönemde gösterdiğiniz karakter, mücadele ileride yapacaklarımız açısından beni umutlandırdı. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi lige odaklanıp en iyi sonuçlarla sezonu bitirmeliyiz" dedi.
İlgili Haberler
- Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin yakın takibine girdi
- Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
- Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu
Video Haberler
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara kar uyarısı
- İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Bu seferler iptal
- Motorine gece yarısı büyük zam!
En Çok Okunan Haberler
- Eski antrenöründen NBA yıldızına övgü!
- Çanakkale Köprüsü hatıra parasının fiyatı belli oldu
- BDDK'den 'Mercedes Benz' kararı
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- 2 araç kafaya kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Lukaşenko'dan 'Sovyetler Birliği' açıklaması
- Yargıtay'dan emsal kapora kararı
- AVM otoparkındaki cinayette yeni ayrıntılar
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi