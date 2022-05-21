Galatasaray teknik Direktörü Domenec Torrent: 'Kazanmak için şans lazım'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:17

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, oyuncularının mücadelesine vurgu yaptı.

Torrent, Antalya Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un son 15 maçta kaybetmemiş bir şekilde karşılarına çıktığını hatırlatan Torrent, "Derinlemesine nasıl oynadıklarını analiz ettik. Onların top çıkışını engellemek için sistemi değiştirmeye karar verdik ki biz de geriden daha iyi bir şekilde çıkabilelim diye. Maçın birçok bölümünde bunu başardığımızı düşünüyorum. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyordu ne olursa olsun" diye konuştu.

İkinci yarının ilk 5 dakikasından sonra maçı tekrardan domine etmeyi başardıklarına dikkati çeken Torrent, "Net bir şekilde, belki biraz da şans ile kazanabilirdik. Güzel fırsatlar oluşturabilirdik ama berabere kaldık" ifadelerini kullandı.