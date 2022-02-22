Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent maç sonrası açıklamalarda bulundu
Göztepe’yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ilk yarısında hata yaptıklarını ve ikinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklerle sonuç aldıklarını ifade etti.
Göztepe’yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın ilk yarısının kesinlikle Göztepe’nin olduğunu söyledi.
Göztepe’nin ilk yarıda 3 kişi savunma yaptığını ve 2 oyuncunun ortada oynadığını ifade eden Torrent, “Rakibin kanatlardaki oyuncuları hücuma da katılıyordu. Bizim burada bir hatamız oldu. Biz de onlara karşı kanatlarımızı çok geriye çektik. 6 kişi savunma yaptık. Bu nedenle bizim yarı sahamızda çok fazla oynandı. Rakibin 3 stoperi çok serbest oynuyordu. Biz geride olduğumuz için 15 orta açtılar. Bu kadar kısa sürede bu normal bir şey değil. İkinci yarı tamamen değişti. Onlar fırsat bile yakalayamadılar. Oyuncu değişikleri oldu ama asıl taktik değişikliği yaptık ve onunla sonuç aldık" diye konuştu.
"GALATASARAY BÖYLE OYNAYAMAZ"
Beş kişilik savunmaya geçtikten sonra rakibin rahat oynamadığını söyleyen Torrent, "Orta sahada da bizim sayısal üstünlüğümüz oluşuyordu. Galatasaray gibi büyük bir takımın yaptığı gibi daha fazla topa sahip olduk. Bunun normale dönüş olduğunu düşünüyorum. İlk yarıdan memnun değilim. Sahada yapmamız gereken şeyler yaptık. İkinci yarı bu hataları düzelttik. Bu stattaki ortamı biliyorsunuz. Dibimdeki oyuncu bile beni duymuyordu. İkinci yarıyı güzel değerlendirdik. Sistemi değiştirmemiz de bize yardımcı oldu. İlk yarıdan memnun değilim Galatasaray böyle oynayamaz" dedi.
Hakemler konusunda hiçbir şekilde konuşmayacağını söyleyen Torrent, “Futbola VAR geldikten sonra işler karıştı. Ben ikinci penaltıya karşı çıktım. İlk önce ayağından sekti sonra eline çarptı. Bu penaltı değildir. 4. hakeme de penaltı olmadığı konusunda bir itirazda bulundum. Hakemlik yapmak zor bir iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim" dedi.
ARDA’NIN TERİM İLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI
Arda Turan’ın Fatih Terim ile birlikte fotoğraf paylaştığı için mi kadroda olmadığı yönündeki soruya ise "Sadece Arda değil Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum. Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik" diye konuştu.
Torrent, "Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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