Osman Korkmazel, Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 22:25

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, penaltıdan bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Spor yazarımız Osman Korkmazel karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Galatasaray’ın en kötü zamanlarını da gördüm. 1969-1970 sezonu gençliğime rastlar; çok kötü bir dönemdi ve 30 maçta (10G-10B-10 M) alıp ligi 7’nci sırada bitirmişti. Sonrasında 1981-1982, 2003-2004, 2010-2011’de de yaşandı ama bu sezon yaşanılan en kötünün de kötüsü! Düşme potasının etrafında dolanıp duruyor şanlı Galatasaray. Burak Elmas’ı Özhan Canaydın dönemindeki Futbol Şube Sorumluluğundan beri çok iyi tanırım. Şimdi BAŞKAN, çok çaba sarf ediyor küme düşme potasından çıkmak için ama doğruları yanlışlarını bir türlü düzeltemiyor. Son 2.5 aydır gençliğinin verdiği enerji ile yeni bir şeyler üretme peşindesin de, yabancılarla bu iş olmaz. Gözünü kökü Galatasaray ’lı olan futbol bilgisi yüksek kişilere çevirirsen; bu işin üstesinden gelirsin. Bir abi nasihatı...

Neyse biz çok büyük önem arz eden deplasmandaki Göztepe maçına dönelim. Ev sahibi ideal 11’ine yakın sahadaydı. D.Torrent ise ekibinin orasıyla burasıyla fazla oynamış. Göztepe müthiş önde baskıyla başladı; özellikle Halil bindirmeli tehlikeli ataklar oluşturuyor. Ama Galatasaray ilk hücuma çıkışında golü buldu.Ömer Bayram’ın serbest vuruşunda , V. Nelsson düzgün vuruşla ağları sarstı. Çift santrfor işe yaramış gibi. Taraftar nasıl gole itiyor takımını, susmak bilmiyorlar. Galatasaray kendi sahasına iyice çekildi, gol gelsin de diye bekliyorlar adeta. İşte Ömer Bayram hatasına, Taylan’ın da ceza alanında kolu eklenince penaltı geldi. 1-1 yakaladı Göztepe, kimin sayesinde tabii ki muhteşem taraftarının. Hemen iletmeliyim Galatasaray’da ana merkez ilk yarı boyunca bir şey oynamayınca , bu skoru hak ederek girdiler içeri. Bu E.Pulgar Fiorentina’da bol bol yatmış herhalde, umarım alır onu D.Torrent.

Nerede ikinci yarı yine sahada E.Pulgar. Göztepe yine taraftarı arkasına aldı. Ama ilk tehlike M.Mohamed’in kafasıyla Galatasaray’dan geldi. Göztepe’de hemen V.Angel’in kafasıyla karşılık verdi. O da ne? Bay Torrent’den 2 değişim birden, tabii birisi E.Pulgar. Farklı bir şey var mı Galatasaray’da, ne gezer. Hayda, Ömer’in eli bir penaltı daha, Ndiaye yine ters köşeye yatırdı Pena’yı. Vay benim Galatasaray’ım! Çırpınıyor beraberliğe ulaşmak için. D.Torrent’en 2 değişim, olmadı B.Gomis ve Emre Kılınç’ı da alıyor saha içine. Gol gelir mi? Bir ele çarpma da Göztepe’den geldi. Arda Kardeşler VAR’a gidip bir penaltıya daha hükmetti. İyi ki usta B.Gomis var; beraberlik geldi. Bir penaltı daha mı geliyor, Arda Kardeşler bu kez boş döndü. Son dakikalar Galatasaray’ın gol atmak aklına geldi. Haydaa, Arda Kardeşler bir daha Var’a gitti ve penaltıyı verdi. Gomis ne yaptı? Ustalığını bir kez daha gösterip, takımını ipten aldı."