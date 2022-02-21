Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent maç öncesi konuştu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent kadro seçimi konusunda önemli noktalara değindi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüsü atlatması hakkında konuşan Torrent, "Göztepe Başkanı koronavirüsten sağlıklı bir şekilde kurtulmuş. Umarım son durumu da iyidir. Bu sevindirici bir haber. İyi bir hazırlık yaptık. Agresif bir takım Göztepe. Ona göre hazırlıkları yaptık. Umarım iyi sonuç alırız" dedi.
Omar'ın ilk 11'de yer almasını değerlendiren Domenec Torrent, "Omar'ın ilk 11'de başlamasının sebebi, çok iyi antrenman yapması. Çok iyi çalıştı ve bunu hak etti. 11 oynayacak seviyeye çıktığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Halil'i oynatma sebebini açıklayan Torrent, "Rakibi iyi inceledik. 5'li savunma yapabiliyor. Hatların arasında oynayacak bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu için Halil'i oynattık" diye konuştu.
Kadro tercihi hakkında konuşan İspanyol teknik direktör, "22 tane oyuncumuz var. 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Neden bu 3 oyuncu diye soruyoruz ama diğerleri neden içeride diye sorabiliriz. Her gün antrenmanlara bakıyorum. Rakibe göre de değişiklikler yapıyoruz. Hangi oyuncular daha iyiyse, onlarla maça çıkmayı tercih ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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