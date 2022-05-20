Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Arda Turan açıklaması!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Arda Turan'ın Adana Demirspor maçında neden oynatılmadığını açıkladı.
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Arda Turan ile ilgili konuştu.
Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Özellikle son 4 maçlarını izledik, ligde diğer takımlardan farklı oynayan bir takım var karşımızda. İçeride oynuyorlar, bekleri içeriye koşturuyorlar, gördüğüm şeyler hoşuma gitti" dedi.
Birçok şeyin bilinmediğini söyleyen Torrent, "Birçok şey bilinmiyor oynamayan oyuncularla ilgili. Kerem yorgun, Morutan'ın sakatlığı var. Arda ve Feghouli son 4 antrenmana çıkmadı. Arda'nın son maçta olmamasının nedeni antrenman yapmamasıydı. Feghouli ile onların sahamızda taraftarımıza veda etmesini istiyorduk" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Turan, bu sezon çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.
KADRODA OLMAMASI TARTIŞMA YARATTI
Galatasaray'da Arda Turan'ın Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmaması, tartışmalara sebep olmuştu.
Adana Demirspor maçında kendisi adına yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade eden Arda, "Gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum ve yaşananlara hiçbir anlam veremiyorum. Kariyerim konusunda henüz bir karar vermedin. Ailemle beraber bir değerlendirme yapacağız; futbolu bıraka da bilirim, ABD ya da Katar'a da gidebilirim, kulüpte de devam edebilirim ancak gerçek şu ki; Galatasarayımızın çok güçlü bir yönetime ihtiyacı var" demişti.
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