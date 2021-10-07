Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yönetimden istediği oyuncu belli oldu

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:51

Milli arada çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da devre arası için transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'da da forma giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması yönünde görüş bildirdi.

Sporx'in haberine göre alatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.

Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Türk Futbolu'na ve Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

GALATASARAY AVANTAJLI

Sezon başında Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'tan kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramamış ama "ön alım hakkı"nı yazdırmıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un önceliği bulunuyor.

Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili raporundan sonra yönetimin, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda çalışmaları yeni sezona bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Halil'in bonservisini devre arasında almak için çalışmalara erken başlayacağı belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu şu ana kadar 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretme başarısı gösterdi.







