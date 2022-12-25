Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Daha iyi oynamak zorundayız"

25 Aralık 2022 Pazar, 22:29

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip liderliği Fenerbahçe'den aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyete nazaran oyun anlamında zor anlar yaşadıklarını belirten Buruk, lider olma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün maç öncesi hayalimiz, stadyumu lider terk etmekti. Buna ulaştık, mutluyuz. Şampiyonluk yolunda geriden gelip liderliğı aldık. Sevindirici."

"Maçın sonu çok istediğimiz gibi bitmeyince suratımız asıldı. Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık."

"İSTANBULSPOR'U KUTLAMAK İSTİYORUM"

"Oyunun büyük bölümünde, ilk 40 dakikada iyi oyun, net pozisyonlar vardı. Rakibi kaleye getirmedik. İlk yarının son 5 dakikası rakibe şut imkanları verdik. İkinci yarı gol öncesi pozisyonları yakaladık. 3-4-5. golleri atmamız gerekiyordu."

"Devamında oyuna rakibimizi ortak ettik. Durum 2-2 olabilir dedirtiyorsunuz. Siz de gol yemeyeyim psikolojisine giriyorsunuz. Değişikliklerle kaliteli ayakları oyuna soktuk. Top bizde kalsın, önde baskı yapalım dedik ama sıkıntı yaşadık. Daha iyi bitirmek gerekiyordu maçı. Onlar da emek sarf etti. İstanbulspor'u da oyun olarak kutlamak istiyorum."

"HEDEFİMİZ LİDER OLMAKTI"

"Daha erken bitireceğimiz maçı stresli bitirdik. Bunu sezon içerisinde birçok maçta yaşadık. Bu maça özel değil. Bu yüzden puan kayıplarımız oldu. Bunu düzeltmemiz, oyunu bitirmemiz gerekiyor. Doğru şutlar, doğru paslar, doğru oyun olursa kaliteli bir takımız."

"Oyun çok fazla durdu. Hep kolay fauller vardı. Bazen oyunun ritmini iki takım kaybedebiliyor faul düdükleri sonrası. İki takım da bunun sıkıntısını yaşadık. Sonuç olarak lider biziz."

"Taraftarın önünde lider olmaktı hedefimiz. Maç içinde iştahlı oyun oldu. Çok büyük bölümde yaptılar. Liderlikte tutunmak için daha iyi oynamak zorundayız."

"DURAN TOPLARI ÇALIŞIYORUZ"

"Bu 11'le ilk maçımız, hazırlık maçı bile oynamadık. Liderlik koltuğunda daha uzun süre oturmak istiyoruz."

"Duran topları hep çalışıyoruz, birçok organizasyon yapıyoruz. Bugün Mertens iyi kullandı. Atan oyuncu da çok önemli. Sadece vuranlara bakıyoruz bazen. Mertens iyi kornerler kullandı."

"Kazımcan'ın bileğinde burkulma var. Onu da net şekilde göreceğiz. Ağrısı biraz fazlaydı."