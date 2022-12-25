Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens: 'Dikkat edeceğiz'

25 Aralık 2022 Pazar, 22:12

Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Mertens "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Belçikalı yıldız "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.