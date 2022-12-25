Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens: 'Dikkat edeceğiz'

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, İstanbulspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından görüşlerini aktardı. Mertens, "İlk yarıyı domine ettik. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 22:12
Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens: 'Dikkat edeceğiz'
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Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Mertens "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Belçikalı yıldız "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Dries Mertens galatasaray istanbulspor

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