Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis: 'Yolumuz daha uzun'

25 Aralık 2022 Pazar, 21:32

Galatasaray'a İstanbulspor maçında attığı iki golle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve liderlikle ilgili konuşan Gomis "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun" dedi.

"FIRSAT BULUNCA ATACAĞIM"

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Fransız yıldız "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis "Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım" diyerek sözlerini noktaladı.