Galatasaray'da Okan Kocuk'un forma sevinci

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyarak bu sezon bir ilki yaşadı.

AA
25 Aralık 2022 Pazar, 21:02
Galatasaray'da Okan Kocuk'un forma sevinci
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Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu.

BU SEZON İLK KEZ

Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.


Okan Kocuk galatasaray süper lig

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