Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Hedef şampiyonluk'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:17

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maç üst üste galip gelerek Süper Lig’de kazanma rekoru kırmalarıyla ilgili konuştu.

Buruk, “Takımın başında olmak bu dönemde yer almak ilk başta teknik adamın ismini öne çıkarsa da burada çok geniş bir kitle var. Takım içinde oyuncular, biz, tesis içindeki çalışanımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve tabii ki büyük Galatasaray taraftarı... Bu galibiyet serisinde hepimizin çok büyük payı var” dedi.

Okan Buruk

‘SERİ SÜRSÜN İSTİYORUZ’

Tecrübeli çalıştırıcı, “Ana amacımız tabii ki rekor kırmak değildi, her maçımızı kazanmaktı ama kazandığımız maçlar da bize bu rekoru getirdi. Bu camia da başarılı süreç içerisinde tekrar bir şampiyonluk daha yaşamak için elinden geleni yapıyor biz de bunun içindeyiz. Ana hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Rekor kırdık diye galibiyet serisini bitirmek istemiyoruz, sürsün istiyoruz” açıklamasında bulundu.

'FLORYA'DA AİLELER VAR'

Okan Buruk, “Transfer yaparken iyi futbolcunun yanında iyi insan olmasını, iyi profesyonel olmasını düşünüyoruz. Asıl iş buraya geldikten sonra takımın birbirine kenetlenmesi. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok yıldız isimler var. Onların birlik olması takım içinde aldıkları roller çok önemli. Başkanımız, Erden Timur Bey, Cenk Ergün, Ayhan Akman takımla çok yakından ilgileniyorlar. Bir aile ortamını tekrar ortaya koyuyoruz. Florya’da yıllardır aile ortamının ortaya çıktığı her durumda da Galatasaray başarılı olmuştur” dedi.