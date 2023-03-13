Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun babasından duygusal paylaşım

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Nicolo Zaniolo'nun performansı alkış aldı. İtalyan oyuncunun babası da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:17
Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun babasından duygusal paylaşım
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Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Kasımpaşa'ya karşı fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansına babası da kayıtsız kalmadı.

Nicolo Zaniolo

"SON ZAMANLARDA AZ GÜLDÜN"

İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, Instagram hesabından oğlunun Mauro Icardi ile sevinç yaşadığı bir anı paylaştı ve, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler... Seni seviyorum" ifadelerini yazdı.

Nicolo Zaniolo ise, babasının bu paylaşımına, "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" diye yazdı.


Nicolo Zaniolo galatasaray kasımpaşa süper lig

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