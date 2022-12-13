Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Umarım lig maçına yetişir'

13 Aralık 2022 Salı, 23:52

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybettikleri Lazio karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktaran Buruk, sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye değindi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Genel oyun anlayışımız önde baskı. Çok değiştirmiyoruz. Doğru baskılar yaptık, doğru toplar kazandık. Buradan pozisyonlar yakaladık. Genel oyun anlayışımız bu. Genel olarak maçın verilerine bakınca yüzde 57 topa sahip olan Galatasaray, daha çok şut atan Galatasaray."

"Bu maçları isteyerek aldık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Güzel bir maç oldu burada. Bence genel olarak bir hazırlık maçından alabileceğimiz maksimum verimi aldık."

SAKAT OYUNCULAR DÖNÜYOR

"Oyunlar beraber gitti. Bir fark görmedik maç içerisinde. Genel istatistikte üstün olan taraf bizdik. Aslında eksiklerimiz var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Genel olarak oyunculardan istediğimiz verimi aldık."

"Sakatlıklar dışında hastalıklar da yaşıyoruz. Ama genel olarak bakınca, Rashica dönüyor, Hamza antrenmanlara başladı, Emre başladı. Bir sonraki maçta Nelsson'u kullanabileceğiz, Mertens'i daha uzun kullanacağız. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Önümüzde daha süre var. Türkiye Kupası ve lig maçına hazır olarak çıkacağız."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"İyi takımlarla hazırlık maçı yapmak istedik. Hem kendi gücümüzü görmek, hem de bazı oyuncuların tecrübesini arttırmak, sakatlıktan dönen oyuncuları tekrar adapte etmek için bu tür iyi maçlar bizim için önemli. Faydalı bir hazırlık maçı oldu. Oyun olarak iki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistik olarak daha iyiydik. Maçın geneline bakınca, eksiklerimiz vardı. Isınma sırasında Baran'ın ağrısı oldu. Berkan'ın hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah da genç oyunculara antrenman yaptırdığımız için direkt olarak Efe ile başlayamadık."

"Milli Takım'dan oyuncular dönüyor. Torreira bugün, Seferovic yarın geliyor. Onlarla birlikte Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularımız tamamlanıyor. Daha hazır olacağız. En hazır halde olacağız. Icardi, saha çalışmalarına yavaş yavaş başlayacak. Umarım Galatasaray taraftarının beklediği 11 lig maçına yetişir. Yoğun bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz."