Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı: 'Yine çok pozisyona girdik, çok kaçırdık'

13 Aralık 2022 Salı, 21:36

Galatasaray'da Baran Aksaka'nın sakatlığı sonrası Lazio karşılaşmasına 11'de başlayan Metehan Baltacı, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara güvendiğini ve bu güveni boşa çıkarmamaya çalıştıklarını ifade etti.

Genç futbolcunun maç sonu değerlendirmesi şu şekilde:

"Öncelikle abilerimi güzel mücadeleden dolayı tebrik ederim. Aslında ben maç oynamayacaktım. Baran kardeşim olacaktı. Maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Son anda bana söylendi. Ben de hoca beni söyledikten sonra elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Bence güzel bir mücadele oldu. İki takım için de lige hazırlık için güzel bir maç oldu. Yine çok pozisyona girdik, çok kaçırdık ama dediğim gibi bu bir hazırlık maçı. En iyi şekilde hazırlanacağız. Son hazırlık maçımız kaldı. O maça da en iyi şekilde, sakatlıksız bir şekilde bir hazırlanmak istiyoruz."

"UZUN ZAMANDIR OYNAMIYORDUM"

"Hocamız bize güveniyor. Gençler olarak hepimize değer veriyor, şans veriyor. Bize verdiği bu değeri elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Hoca bize hem özel konuşmalar yapıyor ve arkamızda olduğunu söylüyor. O değeri bize verdi. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Takım olarak da çok iyi bir Dünya Kupası arasına girdik. İki maç kazandık. Hedefimiz ilk önce kupa maçını kazanıp ondan sonra İstanbulspor maçını kazanarak çok iyi bir giriş yapmak."

"Alt yaş kategorilerinde, bir de milli takımda hocalar bazen altı numara pozisyonunu tercih ediyordu. Uzun zamandır oynamıyordum. İlk 5-10 dakika biraz ısınamadım. Direkt formamı giyip oyuna çıktım. Hocamız nerede görev verirse oynamaya hazırız. "