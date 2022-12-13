Galatasaray'dan kötü prova: Galatasaray 1-2 Lazio
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 4. dakikada attığı golle öne geçerken, Lazio bu gole 11. dakikada Felipe Anderson ve 46. dakikada Luis Alberto ile karşılık verdi.
SIRADAKİ RAKİBİ TOULOUSE
Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan Özgür Baran Aksaka, ısınma sırasında ayağında ağrı hissetmesi sonrası ilk 11'den çıkartıldı. Baran'ın yerine Metehan Baltacı ilk 11'de başladı.
Galatasaray, 16 Aralık Aralık Cuma günü oynayacağı Toulouse karşılaşması ile birlikte Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayacak.
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