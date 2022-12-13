Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz: 'Hatalarımızdan ders çıkartacağız'
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Lazio ile oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Karşımızdaki güçlü bir rakip. İstediğimiz sonucu alamadık ama hatalarımızdan ders alacağız" dedi.
Galatasaray'ın Lazio'ya 2-1 kaybettiği maçta sarı-kırmızıların tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, maç sonrası görüşlerini aktardı.
Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Lazio ile bugün güzel bir mücadele vardı. İyi oynamaya çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Karşımızdaki güçlü bir rakip. İstediğimiz sonucu alamadık ama hatalarımızdan ders alacağız. Bu bizim lige hazırlanma maçlarımızdan bir tanesiydi."
"YENSEYDİK DAHA GÜZEL OLURDU"
"Araya güzel saldılar, ben de vurdum, gol oldu. Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Bugün elimden geldiğince mücadelemi yaptım. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalıştım. Bugün de golü attım ama sonucu yenseydik daha güzel olurdu ama Lazio rakibi de gerçekten iyi bir mücadele etti. Onları da tebrik ederim."
Icardi ile oynamanın nasıl bir duygu olduğu sorusu üzerine Barış Alper Yılmaz, "Çok büyük bir oyuncu, ondan çok şey öğreniyoruz" yanıtını verdi.
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