Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mauro Icardi yanıtı: 'Oyunun hikayesi ona uydu'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 22:57

Güncelleme: 08.01.2023 - 22:57

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Buruk, oynanan oyundan memnun olduğunu söylerken Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin derbi performansına değindi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Onlardan aynı şeyi istemiştim. Başlayan, devam eden herkes maça damga vursun demiştim. Herkes mükemmel oynadı. Oyun olarak doğru bir oyun tutturduk. Önde baskılarımız oldu. Rakibimizin uzun toplarına cevap verdik, hataya zorladık. Hücum geçişlerinden 2-3 tane daha net pozisyon yakalayabilirdik. Üstün oynayan, kazanmaya yakın olan taraftık. Kazandığımız için mutluyuz."

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"4 gün sonra maçımız var. Pazartesi izinliyiz. Bu maçın havasından çıkmalı, ligin havasına devam etmeliyiz. Çok kısa sürede maçlar oynanıyor. Maçların telafisi yok. Üst üste 7. galibiyeti aldık. En çok deplasman oynayan ve 4 puan önde olan tarafız. Bunu korumak için aynı ciddiyetle devam etmeliyiz."

"Çok fazla yeni oyuncu var. Bu yola girmek kolay olmuyor. Dünya Kupası arası öncesi çok iyi bir form yakaladık. Dönüşte gelişler, gidişler, sakatlıklar, hastalıklar vardı. Çok önemli oyuncularımız kulübedeydi. Süreye ihtiyacımız vardı ama bu süreyi kazanarak geçtik. Yolumuza devam ediyoruz."

ICARDI AÇIKLAMASI

"İşimizi seviyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek."

"Mauro Icardi bizim için çok önemli. Dünya Kupası öncesi ağzımızda müthiş bir tat bırakmıştı. Sonra sakatlandı. Bu maçı hedefleşmiştik hep. Baştan başlamak istiyordu. 90 dakika görebilecek durumda değildi. Oyunun devamında düşündük. Dakika doğru oldu. Oyunun hikayesi ona uydu. 1 gol ve 1 asistle müthiş bir hikaye yazdı. Onun kalitesi bizi mutlu ediyor. Bazı oyuncular takıma değil lige ait olur. Icardi gibi birinin ligde olması Türkiye için de önemli."