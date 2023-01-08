Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 22:13
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe galibiyetini kutladı.

Twitter hesabından bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.

Melo'nun paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni aldı.


felipe melo galatasaray fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler