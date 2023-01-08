Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe galibiyetini kutladı.
Twitter hesabından bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.
Melo'nun paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni aldı.
???????? @GalatasaraySK pic.twitter.com/fbVSttAINs— Felipe Melo (@_felipemelo_) January 8, 2023
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