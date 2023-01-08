Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Selam dur lidere'

Fenerbahçe deplasmanından 3 puan ile dönen Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından ezeli rakibine mesaj yollayan paylaşımlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 21:31
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Selam dur lidere'
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbinin ardından twitter'dan paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımında, "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı! Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray" denildi.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin maç önü koreografisine ek yaparak "Selam dur lidere yazdı.

İNGİLİZCE HESAPTAN GÖNDERME

Fenerbahçe'nin "Our City Our Rules" pankartı sonrası Galatasaray, İngilizce hesabının adının "Rulers of the City" olarak değiştirdi.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.


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