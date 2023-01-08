Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Selam dur lidere'
Fenerbahçe deplasmanından 3 puan ile dönen Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından ezeli rakibine mesaj yollayan paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbinin ardından twitter'dan paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın maç sonu paylaşımında, "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı! Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray" denildi.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin maç önü koreografisine ek yaparak "Selam dur lidere yazdı.
İNGİLİZCE HESAPTAN GÖNDERME
Fenerbahçe'nin "Our City Our Rules" pankartı sonrası Galatasaray, İngilizce hesabının adının "Rulers of the City" olarak değiştirdi.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- 'Yasa toplumda bir kaos yaratır'
- Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi