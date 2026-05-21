Galatasaray tepki göstermişti: TFF, yabancı kuralını resmen duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'de 2026/26 sezonunda uygulanacak yabancı kuralının detayları paylaşıldı. Federasyondan açıklamada TFF Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2025 tarihindeki toplantısında alınan 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ün kabul edildiği belirtildi.

SÜPER LİG'DE YABANCI KURALI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı 10+4 şeklinde olacak. 14 yabancı futbolcudan 10'unda herhangi bir şart aranmayacak. 4 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak.

TFF'nin açıklamasında, "Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 – 2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez" denildi.

Açıklamada ayrıca, “Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler. 2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler” ifadeleri kullanıldı.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yeni yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Okan Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var. Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil."

"BU KURAL BİZİ ZORLAYACAK"

"Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar. Genç oyuncuları istiyorsunuz ama hazır, oynayacak genç oyuncuları almanız gerekiyor. Yeni gelen kural bence maddi olarak da zorlayacak bence. Yatırım olarak deneyebilirsiniz ama bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım için bu kural bizi zorlayacak. O hedeflere ulaşmak için bu kural bizi zorlayacak."