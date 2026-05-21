İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya

21.05.2026 13:45:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mallorca forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya geldi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; ezeli rakipler, Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.

BU SEZON 36 MAÇTA 22 GOL

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla bu sezon 36 karşılaşmada 22 gol kaydetti. Kariyerinin zirve performanslarından birini yaşayan Vedat Muriqi, Mallorca'nın küme düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacak.

BARCELONA'NIN DA ADI GEÇİYOR

Barcelona'nın da alternatif forvet arayışları çerçevesinden Vedat Muiriqi ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray'a bildirildi: Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanacağı iddia edildi.
Gözler yabancı kuralında: Galatasaray transfer için TFF'yi bekliyor Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, transfer listesine Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı eklediği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçilirken, TFF'nin yeni sezonda 10+4'lük yabancı kontenjanı belirlemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Galatasaray'ın gündemindeki Arthur Atta için transfer yanıtı: 'Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak...' Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haberleri çıkan orta saha oyuncuları Arthur Atta'yı uzun süre takımda tutmak istediklerini söyledi.