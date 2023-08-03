Fenerbahçe'nin gündemindeki Tete'den transfer açıklaması

Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:31

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:36

Fenerbahçe'nin gündemindeki 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete, transfer açıklaması yaptı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tete, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcim kulüplerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Şu an İstanbul’dayım ve transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa’nın 5 büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok."

ŞU AN BOŞTA

Tete, şu anda Shakhtar’ın oyuncusu olsa da Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği’nin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti.

Bu kuralara göre bu iki ülkedeki yabancı futbolculara, 2024'ün haziranına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.