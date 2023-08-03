Fenerbahçe'nin gündemindeki Tete'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı oyuncu Tete, transferine dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin gündemindeki 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete, transfer açıklaması yaptı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tete, şu ifadeleri kullandı:
"Temsilcim kulüplerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Şu an İstanbul’dayım ve transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa’nın 5 büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok."
ŞU AN BOŞTA
Tete, şu anda Shakhtar’ın oyuncusu olsa da Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği’nin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti.
Bu kuralara göre bu iki ülkedeki yabancı futbolculara, 2024'ün haziranına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.
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