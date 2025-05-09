Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamlarken maç için Trabzon'a gitti.
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosu şöyle:
Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #Kamp Kadrosu
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