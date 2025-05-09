Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:08

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamlarken maç için Trabzon'a gitti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosu şöyle: