Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:07

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamlarken maç için Trabzon'a gitti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosu şöyle:


Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #Kamp Kadrosu

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