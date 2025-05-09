Galatasaray'ın gündemindeki kaleci transfer ateşini yaktı!

Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'nun sosyal medyadaki hamleleri Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın gündemindeki kaleci transfer ateşini yaktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:30

Galatasaray'da 14 yıllık Muslera dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Uruguaylı eldivenin yeri Brezilya'dan bir isimle doldurulabilir.

Yerli ve yabancı birçok kaleciyile temas kuran Galatasaray yönetiminin son olarak gündemine Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao’yu aldığı iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Brazao'nun da sosyal medyadaki hamleleri transfere dair taraftarı heyecanlandırdı.

24 yaşındaki eldivenin sosyal medyada Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.

Öte yandan Brazao, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi beğendi.


Etiketler: #Gabriel Brazao #galatasaray #transfer

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