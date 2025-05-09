Süper Lig'in yeni ekibinden transfer bombası: Galatasaraylı eski isim geri dönüyor!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:18

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:18

1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor, 16 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Kocaelispor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Kocaelispor, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demispor formaları da giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile sözleşmesi sona erecek Onyekuru'nun da Süper Lig'de yeniden oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcuya Eyüpspor'un da ilgisinin olduğu aktarıldı.

Onyekuru bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.