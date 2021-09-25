Galatasaray transferde direkt 11’de oynayabilecek ve tecrübeli isimlere yönelecek
Galatasaray’da transfer döneminde izlenecek yol haritası şekilleniyor. Fatih Terim, “1 Ocak ve sonrasında müthiş bir Galatasaray olacak” sözleriyle yeni döneme dair açıklamada bulundu.
Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in “1 Ocak ve sonrasında müthiş bir G.Saray olacak” sözleriyle işaret ettiği transfer döneminde izlenecek yol haritası şekilleniyor. Sarı-Kırmızılılar, alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanan bazı bölgelere, direkt ilk 11’de oynayacak isimleri transfer etmeyi planlıyor. Gelecek isimlerle ilgili diğer önemli kriterin, takımın yaş ortalamasının dikkate alınıp bazı tecrübeli isimlerin kadroya katılması olacağı öğrenildi. İlk etapta sağ bek, orta saha ve forvete toplam 3 oyuncunun alınması düşünülüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen transfer sezonunda 1 milyon Avro’nun altında tuttuğu futbolcu ücreti politikasını bu dönemde de uygulamayı hedefliyor.
3 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK
Yedlin, Diagne ve Babel’le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Terim’in, Mustafa Muhammed ve Feghouli’nin geleceğiyle ilgili kararını henüz netleştirmediği bildirildi. Tecrübeli hocanın, başkan Burak Elmas’la önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarında ocak ayında izlenecek yol haritası ve ekonomik şartlar konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Öte yandan ABD’de gözüne başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar, dün Florya’da atletik performans ekibiyle özel çalıştı.
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