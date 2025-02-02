Galatasaray transferi açıklamıştı: Alvaro Morata, İstanbul'a geldi!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 14:55

Güncelleme: 02.02.2025 - 15:23

Galatasaray hücum hattını Alvaro Morata'yla güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılılar Milan forması giyen Morata'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise tarnsfer ilişkin, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A takımlarından Milan'da bu sezon Alvaro Morata 25 maçta süre aldı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.

MORATA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Alvaro Morata, 2014'te Juventus'a imza attı.

Morata sonrasında bir kez daha Real Madrid formasını giyerken Chelsea ve Atletico Madrid'de de oynadı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu'nun ardından devre arasındaki ikinci transferi Alvaro Morata oldu.

Morata'yı taşıyan uçan İstanbul'a geldi.

MORATA'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" dedi.

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.