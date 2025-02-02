Gaziantep FK maçı öncesi... Galatasaray'dan flaş Morata kararı!
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın yarın oynanacak Gaziantep FK maçının kafilesine eklenebileceği iddia edildi.
Galatasaray, Ahmed Kutucu sonrası ikinci transferini Alvaro Morata ile yaptı.
Bugün İstanbul'a gelecek olan Alvaro Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Öte yandan Galatasaray, İspanyol forvetle ilgili sürpriz bir kararın eşiğinde.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı Gaziantep FK maçının kafilesine ekleme ihtimali bulunuyor.
Galatasaray ligde yarın saat 20:00'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #gaziantep fk
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