KAP'a bildirdi... Galatasaray, Morata'yı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:05

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:19

Galatasaray hücum hattını Alvaro Morata'yla güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılılar Milan forması giyen Morata'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise tarnsfer ilişkin, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A takımlarından Milan'da bu sezon Alvaro Morata 25 maçta süre aldı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.

MORATA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Alvaro Morata, 2014'te Juventus'a imza attı.

Morata sonrasında bir kez daha Real Madrid formasını giyerken Chelsea ve Atletico Madrid'de de oynadı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu'nun ardından devre arasındaki ikinci transferi olan Alvaro Morata bugün İstanbul'a geliyor.

İspanyol golcü, TRT Spor'un haberine göre bugün 15.00'te İstanbul'da olacak.