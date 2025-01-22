Galatasaray transferi resmen açıkladı: Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) kulübü Charlotte FC'ye kiralandığını duyurdu.

Galatasaray transferi resmen açıkladı: Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:10

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

* Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

* Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

* Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.

Kiralama süresinin uzaması durumunda;

* Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.

* Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu ödeyecektir."


Etiketler: #wilfried zaha #Charlotte FC #transfer #galatasaray

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