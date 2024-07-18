Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Trencin ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesi TSİ 20:30'da başlayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.
Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak.
GALATASARAY-TRENCİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY-TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?
D-Smart ve D-Smart GO, Galatasaray-Trencin maçını canlı yayınlayacak.
Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.
İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.
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