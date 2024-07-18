Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Trencin ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesi TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:40
Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak.

GALATASARAY-TRENCİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?

D-Smart ve D-Smart GO, Galatasaray-Trencin maçını canlı yayınlayacak.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.


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