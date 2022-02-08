Galatasaray U19 Takımı'nda Hakan Balta dönemi

08 Şubat 2022 Salı, 18:35

Galatasaray Kulübü, teknik kadroyu yenilemeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta, sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü oldu.

Açıklamada, "Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü’ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir. Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Öte yandan Galatasaray, genç futbolcu Selman Faruk Dibek ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Selman Faruk Dibek ile 2023-2024 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" diye bildirildi.







