Galatasaray U19 Takımı'nda Hakan Balta dönemi
Galatasaray Kulübü, U19 Futbol Takımı'nın başına Hakan Balta'nın getirildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, teknik kadroyu yenilemeye devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta, sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü oldu.
Açıklamada, "Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü’ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir. Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
ALTYAPIDAN TAKVİYE
Öte yandan Galatasaray, genç futbolcu Selman Faruk Dibek ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Selman Faruk Dibek ile 2023-2024 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" diye bildirildi.
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