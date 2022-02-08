Galatasaray'da istikrar sağlanamadıLigde kâbus gören G.Saray’da Kerem dışında herkes geriye gitti
Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Torrent’le de istikrarı sağlayamayan Galatasaray, Süper Lig’de korku filmi görmeye devam ediyor.
Son 5 maçında sadece 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, puan durumunda hâlâ küme düşme hattına yakın bir konumda. Galatasaray’ın futbolunda beklenen gelişmeyi yaratamayan, Alanyaspor’un 10 kişi kaldığı maçta oyuncu değişikliği hamlesinde geciken Torrent ve ekibi, eleştiri oklarının hedefinde. Tepki çeken en önemli konu ise futbolcuların performanslarındaki büyük düşüş. Bireysel hatalarla ön plana çıkan oyuncuların bir türlü toparlanamaması tartışma yarattı.
BU İSİMLERE NE OLDU?
Sarı-Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu dışında form grafiğini yüksek tutan oyuncu bulunmuyor. Cicaldau, Morutan, Berkan, Boey ve Nelsson, sezona iyi başlamalarına rağmen performansları uzun süredir düşüşte. 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi’ndeki futboluyla çıkış yakaladı ama son haftalarda ligde yetersiz bir görüntü çiziyor. Babel, Feghouli, Halil, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Diagne gol katkısı yapsa da devamlılık sağlayamadı. Sarı-Kırmızılılar, Arda, Taylan, Oğulcan, Ömer, Aanholt, Alpaslan, Barış Alper ile kaleciler İsmail ve Fatih’ten neredeyse hiç katkı alamadı. Muslera da sakatlığı öncesi çok sayıda hatalı gole engel olamadı.
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