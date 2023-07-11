Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:02

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:02

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kazanabileceği miktar ortaya çıktı. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte, Türk takımlarının UEFA'dan elde edecekleri gelirler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon avroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Galatasaray, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin avro kazanacak.

Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon avro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon avroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon avroluk ödülün de sahibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda.

Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon avroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanması halinde 25 milyon avro gelir elde edecek.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor.

Bu takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2,94 milyon avro katılım payı almaya hak kazanacak.