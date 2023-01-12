Galatasaray, Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla liderliğini koruyan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaştığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:17
Galatasaray, Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı
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Süper Lig'de 39 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, transfer listesinde yer alan Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile bir süredir görüşme halindeydi. Demir Grup Sivasspor ile anlaşma zemini bulan Galatasaray, kısa süre içerisinde imzaları attıracak.

Uğur Çiftçi için 1.5 milyon Euro isteyen Demir Grup Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin Euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

Uğur Çiftçi

13 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.


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