Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:28

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil.

Ümraniyespor: Damlu, Popov, Cavare, Mustafa Eser, Hasan A., Diniyev, Uğur Y., Serkan G., Siraçhan Nas, Emre Demir, Bouali.

DAVINSON SANCHEZ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmayla sahalara dönecek.

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi.

Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.