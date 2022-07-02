Galatasaray, Umut Bozok için devrede!
Forvet hattını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Galatasaray'da Umut Bozok ısrarı sürüyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Umut Bozok, gündemdeki yerini koruyor.
Sporx'in haberine göre, Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan 25 yaşındaki forvet ve kulübüyle yeniden temasa geçecek.
BİR SÜREDİR İSTANBUL'DA
Haberde, Lorient forması giyen Umut Bozok'un, bir süredir İstanbul'da bulunduğu belirtildi.
İddiaya göre Umut Bozok, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor.
Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, 41 maçta 20 gol kaydetti.
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