Galatasaray ve Beşiktaş'tan depremzedeler için konteyner kent seferberliği

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:00

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Sarı-kırmızılı kulüp depremzedeler için konteyner kent, siyah-beyazlı kulüp de çadır kent kuracak.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketiyle ilgili Show TV'ye konuşan Erden Timur yaptığı açıklamada, "Kurtarma döneminde herkesin duyarlılığı daha fazla oluyor. Ama iyileştirme döneminde de herkesin duyarlılığının yüksek olması lazım. İhtiyaç çok büyük olacak. Evi yıkılan insanlar var. Belki milyonların üzerinde insanın barınma sorunu olacak. İnsanların barınırken de ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Halkımızın duyarlılığının devam etmesi bu anlamda çok önemli. Çok duyarlı bir toplumuz. Herkes her yönden birleşiyor. Galatasaray olarak kampanya başlatıyoruz. hem gıda yardımı hem de konteyner kent oluşturacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN DA HAMLE GELDİ

Beşiktaş Futbol Akademisi, Antakya ve Kahramanmaraş’ta Beşiktaş Futbol Akademisi Çadır Kenti kuruyor. AFAD ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda projede kullanılacak çadırlar 3 ayrı tıra yüklenerek deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.