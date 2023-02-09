Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas imzaladığı formayı satın aldı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, depremde zarar gören yurttaşlara destek olmak amacıyla imzaladığı formayı bordo-mavili taraftardan satın aldı.
Trabzonsporlu taraftarın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttığı imzalı formayı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas satın aldı.
Bir süre önce, Bakasetas ile bir araya gelerek "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı depremzedelere destek amacı ile satışa sundu.
Anastasios Bakasetas
"BAKASETAS, BİR YUNAN YAPIMIDIR"
Şahin'in formayı satışa sunduğunu öğrenen Bakasetas, imzaladığı formayı satın aldı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakasetas'a teşekkür eden Şahin, "Açık arttırmaya sunduğum formayı Bakasetas satın almıştır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakasetas'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakasetas, bir Yunan yapımıdır" ifadelerini kullandı.
Bakasetas da Şahin'in videosunu hesabından paylaşarak teşekkür etti.
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